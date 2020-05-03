Психологи рассказали об интересных и необычных мужских комплексах

03.05.2020, 20:17, Разное

Психологи написали перечень странных комплексов, присущих мужчинам. Начинается все с проблемы маленького роста.

Открывает список стереотипов, которые скомпоновали эксперты, комплекс Наполеона. Люди, которые страдают от такого расстройства, имеют зависть к людям высокого роста. Дальше идет комплекс Дон Жуана, который предполагает наличие страха у мужчин оказаться брошенными. В связи с этим именно они становятся инициаторами расставаний с женщинами даже при прекрасных взаимоотношениях.

Комплекс Котовского начинается как следствие боязни облысения. Многие мужчины из-за этого сбривают все волосы, скрывая их потерю на определенном участке головы. О боязни мужчин быть подчиненным говорит комплекс начальника. Люди с таким расстройством не любят командный тон жены или вовсе не желают подчиняться никаким указаниям.

Комплекс пенсионера принуждает мужчин оттягивать уход на пенсию после наступления подходящего возраста. Они хотят поработать как можно длительнее, что приводит к обессиливанию всего организма. Потому так важно держать под контролем нагрузку и не совершать работу, стремясь угнаться за молодыми коллегами.