 

Сытный ужин: томатно-сливочная паста от Джиджи Хадид

03.05.2020, 20:15, Разное

Ингредиенты (на 2 порции):

паста
оливковое масло
несколько долек чеснока
1/4 лука-шалота или обычного репчатого
1/4 чашки протертых томатов
1/2 чашки сметаны или сливок
1 ч. л. красного перца (в хлопьях)
1 ст. л. водки (по желанию)
соль, перец
1/4 чашки воды, в которой варилась паста
1 ч.л. сливочного масла
1/4 чашки тертого пармезана
листья базилика

Способ приготовления:

1. Отварить пасту.

2. Одновременно в большой сковороде на оливковом масле обжарить лук и чеснок до мягкого состояния.

2. Добавить протертые томаты и через несколько минут, когда они прогреются, влить ложку водки. И это не шутка! Далее добавить сметану и хлопья красного перца. Тщательно перемешать.

3. Далее в соус добавить готовую пасту, влить воду, в которой она варилась, и положить кусочек сливочного масла. Размешать и готовить на медленном огне.

4. Подавать с пармезаном и листьями базилика. 



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