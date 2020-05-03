Сытный ужин: томатно-сливочная паста от Джиджи Хадид

03.05.2020, 20:15, Разное

Ингредиенты (на 2 порции):

паста

оливковое масло

несколько долек чеснока

1/4 лука-шалота или обычного репчатого

1/4 чашки протертых томатов

1/2 чашки сметаны или сливок

1 ч. л. красного перца (в хлопьях)

1 ст. л. водки (по желанию)

соль, перец

1/4 чашки воды, в которой варилась паста

1 ч.л. сливочного масла

1/4 чашки тертого пармезана

листья базилика

Способ приготовления:

1. Отварить пасту.

2. Одновременно в большой сковороде на оливковом масле обжарить лук и чеснок до мягкого состояния.

2. Добавить протертые томаты и через несколько минут, когда они прогреются, влить ложку водки. И это не шутка! Далее добавить сметану и хлопья красного перца. Тщательно перемешать.

3. Далее в соус добавить готовую пасту, влить воду, в которой она варилась, и положить кусочек сливочного масла. Размешать и готовить на медленном огне.

4. Подавать с пармезаном и листьями базилика.