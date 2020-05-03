 

Анастасия Костенко назвала «домашнее» имя младшей дочери Евы

03.05.2020, 20:09, Разное

Почти три месяца назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко родилась вторая дочь – Ева. В недавней публикации в Instagram подписчики отметили, что девочка буквально является копией матери, и узнали «домашнее» имя малышки.
На обнародованной фотографии Костенко запечатлена с младшей дочерью. В подписи к публикации манекенщица отметила, что «домашнее» имя девочки – «Настюха». По словам знаменитости, когда Тарасов впервые увидел ее и Еву вдвоем, то решил, что они похожи, как две капли воды, и сразу стал так называть малышку.

С этим согласились и подписчики Костенко в комментариях, восхитившись красотой звездной матери и ее дочери. За считанные часы публикация набрала свыше 70 тысяч отметок «Мне нравится».



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