 

Максим Галкин перенес свои концерты в эстонских городах на сентябрь

03.05.2020, 20:09, Разное

Телеведущий и юморист Максим Галкин проинформировал поклонников в Instagram о переносе майских концертов в эстонских городах на сентябрь. Артист не знает, когда закончится карантин, однако очень надеется, что осенью уже можно будет выступить в Таллине и Йыхви.
Сложная ситуация в стране, связанная со вспышкой коронавируса, заставила многих российских представителей шоу-бизнеса отказаться от гастролей или перенести выступления на большой сцене. Максим Галкин не стал исключением – он разместил пост, где пишет о переносе майских концертов, которые должны были состояться в Эстонии, на середину сентября. Супруг Аллы Борисовны отметил, приобретенные ранее билеты останутся действительными.

Публикация Максима Галкина заинтересовала Ольгу Бузову. В комментарии телеведущая спросила у коллеги, можно ли будет заниматься концертной деятельностью уже осенью. На это пародист написал, что не знает, но очень на это надеется.



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