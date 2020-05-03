Максим Галкин перенес свои концерты в эстонских городах на сентябрь

03.05.2020, 20:09, Разное

Телеведущий и юморист Максим Галкин проинформировал поклонников в Instagram о переносе майских концертов в эстонских городах на сентябрь. Артист не знает, когда закончится карантин, однако очень надеется, что осенью уже можно будет выступить в Таллине и Йыхви.

Сложная ситуация в стране, связанная со вспышкой коронавируса, заставила многих российских представителей шоу-бизнеса отказаться от гастролей или перенести выступления на большой сцене. Максим Галкин не стал исключением – он разместил пост, где пишет о переносе майских концертов, которые должны были состояться в Эстонии, на середину сентября. Супруг Аллы Борисовны отметил, приобретенные ранее билеты останутся действительными.

Публикация Максима Галкина заинтересовала Ольгу Бузову. В комментарии телеведущая спросила у коллеги, можно ли будет заниматься концертной деятельностью уже осенью. На это пародист написал, что не знает, но очень на это надеется.