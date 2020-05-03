 

Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой на фото в ярком купальнике

03.05.2020, 20:09, Разное

Ирина Дубцова во время карантина находится дома. Артистка продемонстрировала архивную фотографию в ярком купальнике.
На своей официальной странице в Instagram Ирина Дубцова показала, как бы желала проводить майские праздники. В этот период певица с семьей часто бывала на Мальдивах. У нее с сыном имеется аллергия на цветение, поэтому и приходится “сбегать” на острова. Там вокалистка переживает острую фазу, а потом летит домой, но эпидемия расстроила все ее планы.

Ирина Дубцова сообщает, что находится в загородном доме с закрытыми окнами и не выходит на улицу. Больше всего она опасается аллергических приступов. Раньше певица даже ложилась под капельницы и делала ингаляции, чтобы контролировать заболевание, и сейчас старается избегать посещения улицы.

Поклонники же наслаждаются архивным снимком Ирины Дубцовой. Подписчики активно стали обсуждать фигуру вокалистки и удивляются, как хорошо она похудела. Артистка раньше сообщала, избавиться от лишнего веса ей помогли доктора, а не так давно развеяла кривотолки о проделанных пластических операциях.



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