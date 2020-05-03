 

Звезда сериала “Сваты” удивила уникальными кадрами со съемок

03.05.2020, 20:07, Разное

Украинка Анна Кошмал, известная как Женька Ковалева в сериале “Сваты”, показала несколько кадров со съемок нового проекта.

На кадрах, опубликованных Кошмал, украинская актриса предстала в облегающем платье бежевого цвета. А женственный образ Анны разбавили спортивные мотоциклы, спрятавшиеся на заднем фоне фотографии.

Актриса призналась, что уже и забыла, как выглядела до начала карантина. “Вечерние платья я давно заменила на домашнюю пижаму”, – рассказывает Анна.

Кошмал пишет, что уже привыкла ежедневно “выгуливать” джинсы и спортивные костюмы. В этих образах ей комфортно. По мнению актрисы, ее будни с каждым днем становятся только продуктивнее. Девушка даже составила особый “список достижений” и обещала подписчикам поделиться своими успехами.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina) 2 Май 2020 в 7:18 PDT

Напомним, что в 2018 году у Анны Кошмал родился сын Михаил. Звезде не приходится скучать на карантине, ведь она много времени посвящает общению с малышом.



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