Специалисты работают над созданием нового метода визуализации органов

03.05.2020, 20:06, Новости дня

Во время нового исследования специалистам удалось создать 3-D метод окрашивания тканей.

Новый метод, который был создан учеными, может быть применен для окрашивания тканей или маркировки клеток в мозге грызунов, организме обезьян или человеческом мозге. С помощью данной методики станет возможным проведение анатомического анализа и сравнения органов на клеточном уровне.

Используя искусственные гели, которые могут имитировать биологические ткани, ученые создали систему скрининга. Ученые разработали универсальный 3-D-окрашивающий метод с помощью анализа окрашивания и маркировки антителами искусственных гелей с помощью CUBIC.

Новый метод позволил экспертам визуализировать мозг мыши, квадратный сантиметр ткани человеческого мозга и половину мозга обезьяны.