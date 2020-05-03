Специалисты работают над созданием нового метода визуализации органов

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03.05.2020, 20:06, Новости дня

Во время нового исследования специалистам удалось создать 3-D метод окрашивания тканей. 

Новый метод, который был создан учеными, может быть применен для окрашивания тканей или маркировки клеток в мозге грызунов, организме обезьян или человеческом мозге. С помощью данной методики станет возможным проведение анатомического анализа и сравнения органов на клеточном уровне.

Используя искусственные гели, которые могут имитировать биологические ткани, ученые создали систему скрининга. Ученые разработали универсальный 3-D-окрашивающий метод с помощью анализа окрашивания и маркировки антителами искусственных гелей с помощью CUBIC.

Новый метод позволил экспертам визуализировать мозг мыши, квадратный сантиметр ткани человеческого мозга и половину мозга обезьяны.



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