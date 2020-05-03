Стали известны свежие подробности о новых процессорах от Intel

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03.05.2020, 19:53, Разное

Компания Intel уже относительно давно не выпускала новые чипы для настольных персональных компьютеров. Теперь же стали известны свежие подробности о процессорах от Intel, которые могут появиться уже в конце текущего года.
Несколько дней назад в Intel состоялась презентация процессоров из линейки Comet Lake, предназначенных для установки в настольные ПК. Несмотря на обновление, их сложно назвать новыми, поскольку архитектура не получила изменений. Эксперты уже сделали анализ, констатировав, эти чипы очень схожи по конструкции с Coffee Lake. Самым главным изменением является появление 10-ядерной версии. Тем не менее, готовит производитель и новинку, о которой до недавнего времени почти ничего не было известно. Речь идёт о серии Rocket Lake. Это пока ещё 14-нанометровая технология, но архитектура GPU и CPU у неё новая. Ранее специалисты выдвигали мнение, что в качестве графического ядра выступит Xe, и теперь этому появилось подтверждение. В свежем графическом драйвере для Linux нашли упоминание о новых процессора. Они имеют отношение к видеоадаптеру Gen 12. Также известно, новинка будет поддерживать чипсеты Intel 400 и Intel 500.

Кроме того, в коде драйвера имеется упоминание о шести разных идентификаторах. Эксперты сомневаются, что Rocket Lake получит столько версий для персональных компьютеров. Вероятно, считают они, речь может идти и о мобильных устройствах.



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