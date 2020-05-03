 

В США создали робота-морскую звезду для изучения дна моря

03.05.2020, 19:53, Разное

Американские эксперты разработали робота в виде морской звезды, который способен передвигаться под водой. Данная машина призвана помочь ученым лучше изучить дно океана.
Изобрели робот научные сотрудники Университета Карнеги-Меллона, по словам которых, механизм умеет выполнять простые миссии под водой и окажет содействие в лучшем понимании действий офиуры. Машина получила название Patrick в честь знаменитого персонажа мультфильма «Губка Боб». Устройство перемещается при помощи «скелета» из материала с эффектом памяти формы, который имеет отличную гибкость. Робот способен сгибать конечности для удобного передвижения в нужном направлении, а водонепроницаемым его делает специальная силиконовая оболочка.

Достаточно сложная конструкция «Патрика» затрудняет ученым из США спрогнозировать его поведение, она дает возможность системе в автоматическом режиме реагировать на перемены окружающей среды методом деформации без надобности применения дорогих алгоритмов регулирования. Специалисты выразили надежду, что их проект в будущем поможет провести исследования в области геологии и собрать биологические пробы с морского дна.



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