 

Филипп Киркоров поздравил «брата-близнеца» с днем рождения

03.05.2020, 19:53, Разное

Популярный исполнитель Филипп Киркоров поздравил Юсифа Эйвазова с днем рождения и опубликовал совместную фотографию. Оперного певца артист назвал братом-близнецом из-за их сходства.
Ранее знаменитый российский музыкант болгарского происхождения обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram совместное изображение с оперной певицей Анной Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым, который отмечал не так давно день рождения. «Мой брат-близнец», – начал послание к имениннику поп-король. Он отметил, что очень схож с давним другом, и складывается впечатление, будто они росли в одной семье, а в общении им легко и интересно. Подписчикам Филипп Киркоров напомнил, у него и Эйвазова общие пристрастия в шоппинге, музыке и моде, а, в целом, они соблюдают верность одной музе – Анне Нетребко. Певец добавил, у них разные пути в жанрах, но объединяет двух знаменитостей большая страсть к творчеству. Увлек Юсиф Эйвазов исполнителя спортом, что положительно сказывается на жизни и фигуре Киркорова, похудевшего на карантине благодаря интенсивным тренировкам.

В режиме самоизоляции Филипп Киркоров старается вести активную жизнь. Он не только решил кардинально заняться собой, тренируясь дома, но и поучаствовал в очередном проекте развлекательного характера. Певец предстал в образе известного артиста, который потерял гонорар из-за пандемии коронавируса и ради заработка рекламирует недорогие презервативы для возможности оплатить ипотеку. В скетчкоме также можно увидеть и других знаменитостей: Марину Федункив, Максима Лагашкина, Ольгу Медынич и Михаила Галустяна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / В пижаме за йогуртом: необычная прогулка Джессики Честейн с мужем и детьми

27.04 / “Убираем дикий фанатизм”: Катя Жужа не планирует отказываться от алкоголя после родов

30.03 / Мнение: Чем отмена крепостного права навредила России

30.03 / Башкирия планирует ввести режим самоизоляции

14.04 / Прошлогодний флагман Huawei Mate 20X 5G получил EMUI 10.1

27.03 / Samsung представила планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4

06.04 / Растительная пища снижает риск развития онкологии молочной железы

14.04 / Эзотерика: 10 вещей, которые нельзя делать возле зеркал

12.04 / В Иркутске шесть невменяемых пациентов сбежали из психиатрической клиники

29.04 / Ученые: В состоянии стресса набор веса происходит быстрее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска