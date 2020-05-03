Филипп Киркоров поздравил «брата-близнеца» с днем рождения

03.05.2020, 19:53, Разное

Популярный исполнитель Филипп Киркоров поздравил Юсифа Эйвазова с днем рождения и опубликовал совместную фотографию. Оперного певца артист назвал братом-близнецом из-за их сходства.

Ранее знаменитый российский музыкант болгарского происхождения обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram совместное изображение с оперной певицей Анной Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым, который отмечал не так давно день рождения. «Мой брат-близнец», – начал послание к имениннику поп-король. Он отметил, что очень схож с давним другом, и складывается впечатление, будто они росли в одной семье, а в общении им легко и интересно. Подписчикам Филипп Киркоров напомнил, у него и Эйвазова общие пристрастия в шоппинге, музыке и моде, а, в целом, они соблюдают верность одной музе – Анне Нетребко. Певец добавил, у них разные пути в жанрах, но объединяет двух знаменитостей большая страсть к творчеству. Увлек Юсиф Эйвазов исполнителя спортом, что положительно сказывается на жизни и фигуре Киркорова, похудевшего на карантине благодаря интенсивным тренировкам.

В режиме самоизоляции Филипп Киркоров старается вести активную жизнь. Он не только решил кардинально заняться собой, тренируясь дома, но и поучаствовал в очередном проекте развлекательного характера. Певец предстал в образе известного артиста, который потерял гонорар из-за пандемии коронавируса и ради заработка рекламирует недорогие презервативы для возможности оплатить ипотеку. В скетчкоме также можно увидеть и других знаменитостей: Марину Федункив, Максима Лагашкина, Ольгу Медынич и Михаила Галустяна.