Личное: Привёл в дом наркоманку

03.05.2020, 19:50, Разное

Вот живёшь ты, никого не трогаешь, денег — много, всё хорошо. И тут сына твой приводит в дом наркоманку — вот так и рушится счастливая жизнь семьи.

Леся Кафельникова, пожизненно влюблённая в наркомана, замутила с Вовкой, сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.



Мама держит Вовку, папа удивлён, а Леся разводит лохов. Фото: Соцсети

Всё было у Новицких прекрасно, но не купили, как принято в богатых домах, сыну проститутку на ночь, так он нашёл наркоманку.

Вова старается. Устраивает романтичные встречи. Притащил Леське тибетских лам, чтобы она с ними поигралась.

Прожжённая Кафельникова разыгрывает мимими в Инстаграме с глупым Вовкой, а сама, тем временем, мечтает как бы снова дать дружку-наркоману рэпперу Фараону.



Фото: Соцсети

У Кафельниковой в анамнезе больная привязанность к своему кармическому половому партнёру. По слухам, именно Фараон подсадил её на наркотики. Потом послал. Потом ещё разок вставил. Затем снова послал, и так — три раза.

Леся — девочка с нестабильной психикой. То она — модель, то снова нюхает гадость. И тусовка у неё соответствующая: та самая девка, что выпала из окна отпрыска Михалковых.

Я понимаю маленького Вовку Новицкого. Ему хочется модель, член очень сильно стоит. А тут — Леся, разыгрывающая наивную девочку. Как же её хочется, правда, Вов?

Чем эта любовь закончится — даже к бабке ходить не надо. Когда кармический Фараон захочет снова присунуть Леське, Вовка найдёт её обдолбанной в туалете ночного клуба, и наверняка простит, потому что хороший мальчик.

Больше всего в таких ситуациях мне жалко родителей. Воспитывали, любили, учили, давали всё. А потом у мальчика на фоне подростковой эрекции срывает крышу, и больше всего на свете он теперь мечтает сунуть членик в грязную дырку.

Расскажите, а чем закончилась ваша первая любовь?