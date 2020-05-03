 

Глава Минздрава заявил о выросшем за время самоизоляции потреблении алкоголя в России

03.05.2020, 19:48, Новости дня

Потребление алкоголя в РФ выросла на 2-3% за время самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3%. И оно достаточно равномерно», – сообщил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он особо отметил, что алкоголь – не помощник при лечении коронавирусной, потому что ослабляет иммунитет. Кроме того, у пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, алкоголь провоцирует обострения хронических заболеваний.

«Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», – подчеркнул министр.

Отметим, что в конце апреля специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.



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