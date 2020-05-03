 

Заслуженный врач РФ назвал способ разорвать цепочку заражений COVID-19

03.05.2020, 19:48, Новости дня

Заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев считает, что в стране необходимо ввести масочный режим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.

«Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», – цитирует врача канал 360.

Эксперт предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом человека, тем более, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

«Маски – это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать», – подчеркнул Дорофеев.

Он также отметил, что российские власти ужесточают ограничения постепенно, в отличие от Китая, где сразу прибегли к жестким мерам.

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: «Не ходите. Ну, если ходите, хотя бы соблюдайте правила». Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: «Всё – теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией». Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность», – подытожил врач.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить. Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.

Напомним, в РФ за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / СМИ: Государства G20 задумались о заморозке выплат по кредитам беднейшим странам

07.04 / Минпросвещения запустило платформу для дистанционного обучения

15.04 / Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

29.04 / Куранты Астраханского кремля остановились из-за самоизоляции часовщика

19.04 / Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

07.04 / Медведева ответила на обвинение в желании сменить гражданство

02.05 / США и «Талибан» поспорили в Твиттере из-за срыва афганского мирного процесса

01.04 / Das Erste – санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом, но отменять их США пока не намерены

15.04 / На территории больницы во Львове прогремел взрыв

02.05 / Дочь якобы оставленного медиками пенсионера с коронавирусом написала заявление на работников скорой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска