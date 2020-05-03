Заслуженный врач РФ назвал способ разорвать цепочку заражений COVID-19

03.05.2020, 19:48, Новости дня

Заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев считает, что в стране необходимо ввести масочный режим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.

«Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», – цитирует врача канал 360.

Эксперт предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом человека, тем более, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

«Маски – это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать», – подчеркнул Дорофеев.

Он также отметил, что российские власти ужесточают ограничения постепенно, в отличие от Китая, где сразу прибегли к жестким мерам.

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: «Не ходите. Ну, если ходите, хотя бы соблюдайте правила». Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: «Всё – теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией». Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность», – подытожил врач.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить. Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.

Напомним, в РФ за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.