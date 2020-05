Мнение: Ok! – Кричали грузчики в порту

Порт этот – Одесса.

Кричали грузчики в порту Одессы не только за Костю-моряка из известной песни, но и за свою работу.

В данном случае они кричали экипажам иностранных судов о том, что груз погружен и хорошо уложен, либо наоборот, быстро разгружен.

Кричали, конечно, по-русски: «Очень хорошо!».

Иностранцы записывали в бортовой журнал английскими буквами «Otchen Khorosho», или часто коротко O.K. и приговаривали: «OКay!». Узнав про это, грузчики стали тоже кричать коротко и просто уже по-английски: «Окей!». Так якобы из Одессы по морям, океанам разошлась всем известная сейчас фраза Ok.

Эта версия русского происхождения Ok фигурирует в примерно таком виде в итальянской википедии в статье про Ok. Причем там написано, что в справедливости версии есть сильная убежденность в России и странах бывшего Союза.

На самом деле

это не так, хотя версия и достаточно интересная.

Более того, эта версия кроме написавшего ее автора-писателя википедии и, возможно, того, от кого он это услышал, видимо никому больше на момент написания не была известна. А появилась она в итальянской википедии 7 июля 2011 г. (википедия, как известно, помнит все). Дописавший ее автор из Рима (судя по IP) поставил ее на первое место в списке возможных версий, кроме самой главной, о которой будет ниже. То ли из-за того, что она ему сильно понравилась, то ли из каких-то иных соображений. Но так или иначе, итальянцев он ввел в заблуждение.

Ok, или o.k., или Okay, звучит «Окей», или «(Оа)кей» – неформальное выражение из американского английского. Короткое, звучное, удобное в произношении, написании, набирании на клавиатуре. В 2015 г. признано самым употребительным в мире английским словом.

Используется, по утверждениям современных словарей (например, Collins), как:

1) замена выражения одобрение, согласие и т. д.

2) оценка хорошо, очень хорошо или удовлетворительно – в виде постпозитивного прилагательного (мальчик хороший, мальчик Ok, в отличие от предпозитивного – хороший мальчик) или наречия;

допустимый, допустимо;

приемлемо; приемлемый, но не выдающийся;

3) в виде глагола – одобрить, утвердить, подтвердить, согласиться;

4) в виде существительного – одобрение, подтверждение, согласие.

Происхождение Ok достоверно не известно. Оно долгое время было предметом обсуждения филологов и специалистов-лингвистов, этимологов.

Исследователи, историки в основном отталкивались от общепринятых значений Ok и пытались найти корни, первоисточники и сходства в самых разных языках. Так, похожие по звучанию, написанию значения разрешения, соглашения, одобрения были найдены:

• в шотландском “och aye” означает “да, на самом деле”;

• в греческом “ola kala” имеет в виду “все хорошо”;

• в финском “oikea” означает “правильно, точно”;

• в мандинго “o ke”, означает “конечно, определенно”;

• во французском “au quai” (“на доке/пристане”) который указывал последний шанс на

спасение от опасностей открытого моря;

• у американских индейцев племени choctaw выражение “okeh” означает утвердительный ответ; кроме того, у choctaw старого вождя племени называли “Old Keokuk” (Старый Кеокук), сокращенно O.K

Другие возможные источники происхождения Okay, которые приводятся в интернете:

• бренд печенья особенно популярного во время Гражданской войны в США. Печенье изготовлял Orrin Kendall. Он очень заботился о качестве своего продукта. Однажды произошел инцидент. Его печенье в вагонах, на складах было перемешано с печеньем других недобросовестных производителей, которое выглядело так же, но содержало примеси из опилок, испорченной муки. Orrin Kendall с т ех пор стал ставить свои инициалы O.K. на каждое печенье. Тысячи солдат по всей Америке знали, что печенье O.K. хорошее;

• военное объявление “Orl Correct”, указывающее, что войско в порядке после проверки; тут Orl означает «Or och aye», где och aye на шотладском «Ох, да», «О да».

• “All Clear” после перестрелки в части фразы «O.K. Corral», где Corral в этом случае заграждение из обозных повозок;

• гаитянский порт Les Cayes, называемый часто Aux Cayes, на француском звучит в точности «Oakay»; оттуда в конце XVIII века импортировали особенный вид рома;

• клеймо “Aux Quais”, выгравированное на хлопчатобумажных бочках во время

торговли вдоль Mississippi;

• донесение о потерях во время первой мировой войны в английской и американской армиях –

“0 Killed”, или “Zero Killed”, писалось коротко “0k” и означало нет убитых, т.е. очень хорошо.

Есть и более новые, современные теории происхождения:

• от инструментов “Observatory Kew”;

• финансиста Obadian Kelly который ввел новый налог на груз;

• от Open Keys, группы телеграфистов 1860 года;

• от имени лордов Ouslow и Kilbracken, которые ввели новые налоги после избрания в Палату лордов.

Теперь о главной версии происхождения Ok, которая в настоящее время считается наиболее вероятной.

Профессор Allen Walker Read из Колумбийского университета Нью-Йорка в 1963 г. обнаружил самое раннее печатное упоминание Ok – в газете Boston Morning Post за субботу, 23 марта 1839 г.

Вот фрагмент второй страницы этого номера газеты с отмеченной красным прямоугольником публикацией, содержащей O.K.:

Это короткая статья редактора газеты Чарльза Гордона Грина (Charles Gordon Greene). Вот она в увеличенном формате, пригодном для чтения:

Статья юмористическая и это обстоятельство дает основание теперь всем утверждать, что O.K. началось с шутки.

Но вот суть шутки в этой конкретной статье в Boston Morning Post, несмотря на ее повсеместное цитирование, практически нигде толком не рассказывается и тем более не анализируется. А в некоторых публикациях откровенно пишут, что шутка, мол, содержится в малопонятной статье, и далее приводят свою версию ее сути.

Учитывая это, мы здесь расскажем об этой шутке подробно, во всех деталях. Мы некоторым образом злоупотребим вашим вниманием (вы сами можете быстро прочитать статью и во всем разобраться), но мы видим в этом смысл, т.к. статья содержит аббревиатуры и понятия, названия, которые в тексте не объясняются, а без их знания действительно сложно понять всю статью. Кроме того, вместе с собственно шуткой с O.K. в статье есть еще одна, близкая по характеру с этой, но о ней почему-то никто до сих пор не упоминал.

Итак, о статье в Boston Morning Post 1839 г., которую вы видите выше. В ней редактор Чарльз Гордон Грин иронизирует по адресу другого редактора – издания Providence Journal.

Тот сообщает своим читателям о некоем значительном вчерашнем возбуждении (видимо, у них в редакции), вызванном объявлением в Boston Post о проходе депутации Бостонского Общества Против Колокольного Звона (Boston A. B. R. S. – Boston Anti Bell Ringing Society) через город на их пути в Нью Йорк. Редактор Providence Journal имеет в виду его город Провиденс, который находится географически между Бостоном и Нью Йорком.

Далее он пишет: «Ничего, но короткая заметка препятствовала морской артиллерии оказать почести этому событию. Однако доклад оказался голословным (т.е. ничем не подкрепленным, не содержащим никакой дополнительной информации) и привел к выводу, что Post не является органом этой знаменитой организации».

«Знаменитая организация» здесь – это Boston Anti Bell Ringing Society (Boston A. B. R. S.), сатирическое общество, которое было создано в 1838 г. в ответ на постановление Бостонского Общественного Совета (Boston Common Council) против звона обеденных колокольчиков (against ringing dinner bells).

Чарльз Гордон Грин на сообщение редактора Providence Journal язвительно замечает, что тот как бы торопит события, «слишком быстро нажимает на курок». Дело в том, что на самом деле в Boston Morning Post не было ни слова о «проходе через город» Провиденс. Сказано было только, что депутация пройдет в Нью Йорк, в Ричмонд. Так они и прошли в четверг.

Далее надо пояснить, что в юмористическом обществе Boston Anti Bell Ringing Society были образованы разные комитеты – по разным типам звонков. Так вот, оказывается, что «Председатель Комитета по Звонкам на Благотворительные Лекции» является одним из депутатов, участником шествия. И он к тому же сотрудник Providence Journal.

Чарльз Гордон Грин пишет, что если этот Председатель, возможно, должен вернуться в Бостон через Провиденс, то он и его команда, которую Чарльз Гордон Грин назвал troin-band, будут иметь «коробку для пожертвований», и далее, O.K. – all correct (все правильно) – станут пробки вверх лететь, как искры.

Здесь в шутке с O.K. – all correct неправильный спеллинг. Как слышится Олл Коррект, так и пишется аббревиатура – O.K. Аббревиатура, кстати, от слова abbreviate – обрывать. Но шутка, конечно же не в неправильном спеллинге, а в несоответствии реального положения дел и его представления на словах. Выражение O.K. – all correct это просто иллюстрирует.

Действительно, типичная ситуация в англоязычной стране на улице, когда кто-то, например, бежит или едет на велосипеде и вдруг падает. Его спрашивают: «Are you OK? (Вы в порядке)». Он, как правило, отвечает: «Yes, I’m OK» даже если ему очень больно, или даже он поломал ногу. «I’m OK» означает по сути «Я живой, и это главное». В реальности O.K. не всегда «все правильно» или «хорошо», «очень хорошо», чаще всего это «ладно», «так сойдет».

Вторая шутка в статье Boston Morning Post – в выражении troin-band. Здесь также сделана умышленная ошибка в слове train. При train-band было бы просто отдельная команда (band, банда) людей в общем шествии, но при troin-band первое слов troin, тройн звучит как троян и troin-band уже означает отдельную команду-трояна, как троянского коня, т.е. команду внедренную, с некими тайными умыслами.

Есть еще одна аббревиатура, похожая на «O.K. – all correct», которую в некоторых источниках называют предшественницей O.K. – это O.W. Она образована от искажения выражения «All Right – все правильно» в All Wright, где Wright произносится в английском точно так, как Right, но имеет другой смысл.

Таких смыслов у Wright, по «официальным» источникам, словарям, справочникам, два. Первый, главный, Wright – это умелец, человек, который делает что-то особенное: playwright – драматург, shipwright – корабельный плотник, кораблестроитель. Второй смысл Wright – его также полное созвучие с write – писать.

Постановка O.W. В один ряд с O.K. в англоязычном мире предполагает, что O.W., искажая «All Right», имеет другой, скорее противоположный смысл. Из приведенных выше значений сложно получить понятие «неправильно». Но наличие W и существование пары Right – Wrong, где Wrong – неправильный, неверный, дает основание полагать, что в «All Wright» действует как раз намек на Wrong.

Для русскоговорящего, знающего английский, Wright ассоциируется со словом Врать. Так же, как и слово Write – писать. В народной шутливой этимологии так и считают – Write это врать письменно.

Не исключено, что O.W. придумали американцы русского, а еще более вероятнее, русско-еврейского происхождения, которых в редакциях американских газет и журналов было достаточно.

Версия «O.K. – all correct» происхождения O.K. принята специалистами за основную именно за ее двойственность, которая полностью соответствует использованию O.K. Все другие версии происхождения O.K. почти все основаны на значении O.K. «хорошо». Они возникли либо позже, либо это просто аказалось совпадением звучания и смысла.

Это относится и к рассказанной вначале русской версии происхождения от «Ochen Khorosho». Малая вероятность появления O.K. в Одессе до появления ее в 1839 г. в Бостоне связана еще с тем, что до 1839 г. Одессе было всего около 40 лет, и в первые десятилетия существования Одесского порта торговля там шла только через турецкие, греческие, атальянские, после 1812 г. и французские суда. Рабочими языками в порту были турецкий, греческий, итальянский, французский. С Англией и Америкой торговые связи были еще слабые.

Но так или иначе, все случаи, связанные с возможными источниками происхождения O.K. , и все существующие версии происхождения, основаны на значении O.K. «хорошо», способствуют популяризации и укрепления в общественном сознании только позитивного смысла этой фразы.

