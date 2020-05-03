Мнение: Медицинский террор

03.05.2020, 19:40, Разное

Я уже писал, что медицинские администаторы все активнее будут выдвигаться в область выработки и принятия политических решений. Именно они будут прикрывать переформатирование мирового и странового порядка, причем действовать они будут в духе классического террора – запугивая и угрожая, создавая своими заявлениями атмосферу страха и ужаса, зачастую иррациональных. Вполне будничный пример:

Недостаточная дисциплинированность граждан в отношении самоизоляции может быть одной из причин увеличения числа новых случаев коронавируса, поэтому карантинные меры должны быть жестче. Об этом заявил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Его слова приводятся на сайте Минздрава.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — сказал Бойцов.

Казалось бы, где кардиология, а где эпидемия. Но главный кардиолог Минздрава не хочет оставаться на вторых ролях в новом мире, где врачи (точнее, люди с медицинскими дипломами) будут выдвинуты на первые места. Поэтому он, как заправский террорист Бен Ладен, угрожает населению страшными последствиями, если оно не будет выполнять условия террористов. Чем отличаются угрозы Сергея Бойцов от угроз боевиков и лидеров террористических формирований, неясно. И суть, и форма подачи идентичны.

Новый мир – это мир, в котором управление будет осуществляться методом террора. Думаю, чем дальше, тем больше угроз будет приходить из "медицинского сообщества", которое объективно заинтересовано в повышении своего политического статуса.