 

Кадлоу: США, возможно, увеличат ассигнования на помощь малому бизнесу

03.05.2020, 19:40, Новости дня

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что в следующий законопроект об антикризисной помощи, который, возможно, будет принят, могут быть включены любые элементы, включая дополнительные деньги для штатов и муниципалитетов.

«Мы ведем обсуждение», – заявил Кадлоу, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

По его словам, примерно через две недели власти должны оценить, «что нужно сделать и как это сделать».

Кадлоу также допустил, что федеральному правительству придется вложить еще больше средств в популярную программу, призванную помочь малому бизнесу пережить связанные с коронавирусом закрытия.



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