Парасюк: На Майдане одно оружие передавалось нескольким людям – была договоренность: “Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе”

03.05.2020, 19:35, Новости дня

На Евромайдане в феврале 2014 года активисты передавали оружие друг другу. Об этом один из участников тех событий, бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк сообщил в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Когда 20-го числа начали просто расстреливать людей, уже нужно было отвечать на этот расстрел… Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает. И когда вы у меня спросите, почему они не могут ничего доказать… А что доказывать? Если одно оружие передавалось нескольким людям, потому что была такая договоренность: “Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе”, – объяснил активист.

По его словам, в СИЗО находился один из активистов, чье оружие было на Евромайдане.

“Когда провели экспертизу его оружия, чтобы вы понимали, из его оружия никто не был убит – только ранены. И на нем столько было отпечатков пальцев, там просто не могут ничего установить. Потому что такова реальность была. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: “Дай я выстрелю, чтобы если будут нас за это наказывать, нас были сотни”. Это, Дмитрий, правда”, – сказал Парасюк.

Он считает, что “все лежит на поверхности, история расставила точки над “і”.

“История указала четко, кто есть кто. …Все прекрасно знают. Дети рождаются с этим ощущением, люди с этим ощущением умирают – что в Украине была Революция достоинства, и это не была спланированная операция – это был протест общества против действующего режима. Точка”, – резюмировал Парасюк.

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В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”, в организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube