 

Сотрудничество с МВФ – главное условие сохранения макрофинансовой стабильности в Украине – НБУ

03.05.2020, 19:35, Новости дня

Украине “крайне необходимо” сотрудничество с Международным валютным фондом для минимизации последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном 30 апреля.

“Украина входит в нынешний кризис со сравнительно большим запасом прочности, чем раньше, однако для минимизации потерь и рисков крайне необходимым является сотрудничество с МВФ”, – отмечается в документе.

Нацбанк прогнозирует, что совет директоров Фонда одобрит новую программу сотрудничества с Украиной и предоставит Киеву первый транш в размере около $2 млрд во втором квартале текущего года.

“Заключение новой программы сотрудничества с МВФ является главным условием сохранения макрофинансовой стабильности в Украине во время мирового кризиса. Во-первых, это даст возможность покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит госбюджета. Во-вторых, финансирование от МВФ и других международных партнеров также даст возможность поддерживать резервы Украины на уровне $27–29 млрд в течение этого и следующих годов”, – заявили в НБУ.

Помощь МВФ позволит Украине “уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки”.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивает на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому).

Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Во втором чтении документ может быть проголосован после 10 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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