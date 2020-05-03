 

В Италии за сутки от коронавируса умерли меньше 200 человек. Это минимальные суточные потери с 10 марта

03.05.2020, 19:35, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 174 человек – более чем в два раза меньше, чем сутками ранее. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 3 мая.

Это минимальные суточные потери в Италии с 10 марта, когда от инфекции умерли 168 человек (на тот момент это было самое большое количество смертей за день с начала эпидемии).

Всего в Италии зарегистрировано 28 884 связанных с COVID-19 смертей.

С начала эпидемии выздоровели 81 654 пациента (+1740 за последние 24 часа).

Продолжают болеть 100 179 пациентов (-525). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 17 242 пациента (+65), в отделениях интенсивной терапии – 1501 (-38). Еще 81 436 человек лечатся в домашних условиях (-372).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 210 717 (+1389).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразились 3,46 млн человек, из них 244 тысяч скончались, 1,11 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Нижегородцы устроили хороводы в лесопарке во время самоизоляции

20.04 / СК начал выявлять видеоролики с издевательствами над учителями

29.04 / Путин: 9 мая в России состоится авиапарад и праздничный салют

22.04 / Эксперт Минздрава призвала относиться ко всем пациентам как к зараженным коронавирусом

01.04 / Посол США в НАТО: Альянс предложит пакет мер поддержки Украине и Грузии

17.04 / Найден ген, который отвечает за регенерацию сердца

13.04 / Первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных создана в России

01.05 / В компании “Эпицентр” заявили, что оплатили рейс “Мрії” из Китая

21.04 / Власти Москвы не планируют вводить пропуска для пешеходов

26.03 / Шмыгаль о закрытии границ: Кабмин будет соблюдать Конституцию, чтобы не допустить нарушения прав украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска