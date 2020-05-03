В Италии за сутки от коронавируса умерли меньше 200 человек. Это минимальные суточные потери с 10 марта

03.05.2020, 19:35, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 174 человек – более чем в два раза меньше, чем сутками ранее. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 3 мая.

Это минимальные суточные потери в Италии с 10 марта, когда от инфекции умерли 168 человек (на тот момент это было самое большое количество смертей за день с начала эпидемии).

Всего в Италии зарегистрировано 28 884 связанных с COVID-19 смертей.

С начала эпидемии выздоровели 81 654 пациента (+1740 за последние 24 часа).

Продолжают болеть 100 179 пациентов (-525). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 17 242 пациента (+65), в отделениях интенсивной терапии – 1501 (-38). Еще 81 436 человек лечатся в домашних условиях (-372).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 210 717 (+1389).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразились 3,46 млн человек, из них 244 тысяч скончались, 1,11 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.