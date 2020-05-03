Скрининг некоторых видов рака приносит больше вреда, чем пользы

03.05.2020, 19:30, Разное

Появление скрининга рака и рутинных тестов на онкомаркеры спасает множество жизней во всем мире. Но не все аномальные клетки представляют опасность. Ученые из Университета Бонда впервые вычислили риск «гипердиагностики» пяти различных видов рака. Результаты исследования опубликованы в Medical Journal of Australia.

«Лечение рака – хирургия, лучевая и гормональная терапия, химиотерапия – может причинять физический вред, но риски считаются приемлемыми, если диагноз был целесообразным. Однако если кому-то был поставлен необязательный диагноз рака, лечение может нанести лишь вред, а не помочь», – объяснили авторы исследования.

Ученые обнаружили, что в 2012 году (по сравнению с 1982-м) у австралийских пациентов гораздо чаще диагностировали рак, хотя смертность от него не увеличивалась.

По оценкам экспертов, в 2012 году необязательными были каждый четвертый диагноз рака у мужчин (в частности, 42% случаев рака предстательной железы, 42% – почек, 73% – щитовидной железы и 58% меланом) и почти каждый пятый у женщин (73% случаев рака щитовидной железы, 22% – молочной железы и 54% меланом).

Иными словами, было поставлено 29000 онкологических диагнозов (11000 случаев рака у женщин и 18 000 – у мужчин), которые, возможно, не нуждались в диагностике или лечении.

Чаще всего диагностировали рак молочной железы и рак простаты, по скринингу которых, даже при отсутствии симптомов, в ряде стран мира приняты обширные национальные программы.

«Иногда скрининг выявляет аномальные клетки, которые выглядят как раковые, но не ведут себя как раковые. Однако решить эту проблему нелегко, поскольку некоторые виды скрининга важны», – рассказал руководитель исследования Пол Глазиу (Paul Glasziou).

Как показало датское исследование, маммографические обследования не снижают количество опухолей поздней стадии и очень часто выявляют небольшие опухоли, которые могут не представлять риска. По данным британских исследований, на каждую спасенную жизнь от рака благодаря скринингу приходится примерно три случая гипердиагностики. Анализ данных, собранных за 40 лет в США, выявил, что уровень заболеваемости раком щитовидной железы, раком почки и меланомой резко возрастает, но уровень смертности от них практически не изменился.

Установление баланса между недостаточным и избыточным количеством диагностических тестов имеет решающее значение для общественного здравоохранения. Необходимы дополнительные данные, которые помогут прояснить ряд проблем, связанных с масштабами гипердиагностики и преимуществами скрининга.