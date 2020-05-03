 

Chery планирует представить в России кроссовер размером с Land Cruiser 200

03.05.2020, 19:30, Разное

Китайская компания Chery планирует представить в РФ свой новый кроссовер размером с Land Cruiser 200. Пока никаких данных о модели нет, но эксперты уверены, речь идёт о не анонсированном Exeed VX.
Официальный представитель российского филиала Chery Антон Ганжа подтвердил, в 2021 году следует ожидать на авторынке появление нового полноразмерного кроссовера от китайской корпорации. Данные о том, что же это за модель, пока не поступали. Несмотря на это, известны габариты транспортного средства, оказавшиеся сопоставимы с Toyota Land Cruiser 200, за исключением высоты, ведь у японской модели она на 155 миллиметров больше. Эксперты сразу же отметили, такими параметрами обладает Exeed VX, который из-за пандемии коронавируса не удалось анонсировать, и его презентацию перенесли на осень.

В плане технических характеристик о Exeed VX от Chery пока ничего не известно. Инсайдеры утверждают, что модель не сильно отличается от компактного LX, и в салоне транспортные средства полностью идентичны. Таким образом стоит ожидать появление 12,3-дюймовой сенсорной панели, объединённой с цифровыми приборами и трёхрядный салон. Более точная информация станет известна непосредственно после анонса модели.



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