 

Певица Пелагея показала дочь, поразив фанатов их сходством

03.05.2020, 19:30, Разное

Певица Пелагея порадовала подписчиков очередным снимком на официальной странице в социальной сети Instagram. Артистка показала на фотографии дочь, поразив фанатов их сходством.
В настоящий момент Пелагея, как и многие отечественные звёзды, проводит много времени дома, находясь в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Вынужденный отпуск для неё стал возможностью больше общаться с дочкой Таисией. Известно, знаменитость очень рано прекратила декретный отпуск, вернувшись на сцену и возобновив гастрольную деятельность уже через месяц после появления малышки на свет. Сейчас же звезда может наверстать упущенные моменты. Певица и девочка, судя по опубликованным кадрам, счастливы, и демонстрируют радость. Многие фолловеры обратили внимание, что наследница артистки поражает сходством с матерью. При этом поклонники констатируют, ранее девочка была похожа больше на своего отца, но, видимо, с возрастом её внешность начала меняться.

Известно, с недавних пор Таисия стала меньше проводить времени с Иваном Телегиным, поскольку её родители расстались. Об этом факте уже официально высказались оба супруга. При этом развод ещё не оформлен, и фактически пара является мужем и женой, но хоккеист уже встретил новую возлюбленную и демонстрирует в личном микроблоге совместные снимки.



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