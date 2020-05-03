Стартовал предзаказ на смартфон Meizu 17 Pro

03.05.2020, 19:30, Разное

Компания Meizu принимает предварительные заказы на смартфон Meizu 17 Pro, несмотря на отсутствие официального анонса. Примечательно, что разработчики предлагают пользователям заплатить задаток для получения девайса без задержки.

Данная возможность доступна лишь до 4 мая, отметили в компании. Пользователям необходимо внести залог в размере около 1 000 рублей в любом китайском онлайн-магазине, где Meizu реализует свою продукцию. Приоритетная доставка доступна лишь покупателям, сделавшим предзаказ. Что касается выплаты полной стоимости девайса, то её нужно осуществить до 8 мая – именно в этот день намечен официальный дебют смартфона.

Стоит отметить, Meizu 17 Pro позиционируется брендом в качестве флагмана-мечты, а большая часть характеристик уже раскрыта в официальных тизерах. Аппаратной основой устройства является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, функция быстрой беспроводной зарядки Super Wireless mCharge также присутствует. Основная квадрокамера получит главный датчик с разрешением в 64 Мп, фронтальная камера – на 32 Мп.