 

Автопром и экспорт СИЗ: комментарии Минпромторга

03.05.2020, 19:25, Новости дня

Опережение в госзакупках автомобилей в мае-июле составит 33,5 тысячи машин, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и интервью телеканалу "Россия 24".

Программа поддержки автопрома прорабатывалась заранее, пояснил чиновник, при этом в качестве меры поддержки госорганы начнут закупать автомобили, запланированные на 2021 и 2022 годы.

Предприятия российского автопрома в 2020 году будут полностью загружены производством общественного транспорта.

 

Мантуров также сообщил, что РФ будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС. Власти приняли решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного. В сутки производится порядка 8 млн СИЗ, еще 4 млн импортируется, в частности из Китая. При этом маски можно купить не только в аптеках, но и в обычных магазинах. В торговой сети в остатке находится 20 млн масок, отметил министр.

Он также сообщил, что порядка половины всех произведенных в РФ масок производят небольшими партиями перепрофилировавшиеся микропредприятия.



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