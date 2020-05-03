“Россия 1” покажет масштабную кинотрилогию о главном в нашей истории

03.05.2020, 19:25, Новости дня

К 75-летию Победы телеканал "Россия 1" подготовил для зрителей специальную программу. Настоящие героические хиты. Вечером 8 мая — большая премьера. Художественный фильм "Ржев" режиссера Игоря Копылова. Картина — об одном из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны — Ржевской битве.

Днем 9 мая — многосерийный фильм "Батальоны просят огня". К празднику Гостелерадиофонд провел большую работу над лентой 1985 года, оцифровал пленку и откорректировал цвет. Фильм снят по мотивам одноименной повести Юрия Бондарева. Знаменитый писатель-фронтовик ушел от нас совсем недавно — в конце марта — оставив после себя большое наследие, в том числе и в кино.

А вечером в День Победы — противостояние советских и немецких танкистов — блокбастер "Т-34". Также впервые на телеканале "Россия 1".

В аскетичном объеме реальной "тридцатьчетверки", где и повернуться то непросто, актеры любимой миллионами картины развернули невероятный съемочный процесс.

"Танк становился уже домом. Мы проводили по 12 часов, практически не вылезая оттуда. Попривыкли в какой-то момент", — вспоминает актер Александр Петров.

"К нам никто не мог туда спуститься. Мы были там полными хозяевами. Сами поправляли себе грим, хлопали хлопушки, поправляли на себе камеры. Внутри стояли пять камер. Это был самый дорогой танк в мире", — сказал актер Антон Боданов.

В День Победы телеканал "Россия 1" приготовил жителям страны грандиозный подарок. Впервые в общенациональном эфире зрители увидят полную версию фильма. Захватывающе кино с еще большими драматическими поворотами. Дополненные истории о любви, дружбе экипажа и противостоянии с врагом. И, конечно, лихие танковые дуэли.

Вот она, та самая "тридцатьчетверка". Вместе с актерами ставшая звездой всенародно любимого фильма. Но этот танк не только снимался в кино, но и воевал. Его боевой путь сейчас исследуют военные историки. Но, судя по 76-миллиметровой пушке, машина — из первых серийных образцов. А значит, в Великой Отечественной войне она тоже участвовала с первых дней.

Боевая машина будто помогала актерам нащупать самые точные формы и слова, передать обстановку колоссального напряжения боя.

"Когда ты первый раз в танк опускаешься, ты понимаешь, что это не шутки. Там повернуться страшно. С каждой стороны грохот, повороты, 35 тонн металла. И ребята всем этим рисковали", — отметил режиссер Алексей Сидоров.

"Все, что мы делали, мы делали на идущей боевой машине. Саня крутил башню, Антоха наводил орудия, я управлял танком. Он разворачивался. Вставал на один каток", — вспоминает заслуженный артист РФ Виктор Добронравов.

"Зритель, который уже посмотрел фильм, увидит полную его версию. Там что-то щелкнет — и будет другое отношение к войне, к танкистам и тем людям, которые действительно шли в бой", — считает Александр Петров.

Обломки танка Т-34, пропавшего в боях подо Ржевом, Виктор Морозов обнаружил на дне заминированной ямы-ловушки. А затем поминутно восстановил время гибели и фамилии членов экипажа. Уже четыре десятка лет Морозов поднимает останки бойцов и командиров Ржевской битвы, возвращая имена героев.

Бои за Овсянниково во всей Ржевско-Вяземской операции были в числе самых кровопролитных. Годы спустя в повести "Искупить кровью" их опишет фронтовик и участник тех событий Вячеслав Кондратьев. Его беспощадную правду к годовщине Победы режиссер Игорь Копылов экранизируют в пронзительной военной драме "Ржев".

Деревню Овсянниково после войны так и не восстановили. Дорога к ней петляет по топким болотами — километрам бывших траншей и рубежей обороны.

Бой за деревню Овсянниково, описанный в книге, а затем экранизированный в кино, был на этот самом месте, где до войны находилась деревня. После смерти командира взвода отдельного батальона 132-й стрелковой бригады под ураганным огнем противника бойцов повел в атаку сержант Вячеслав Кондратьев. За своей подвиг он был награжден медалью "За отвагу".

Большую телевизионную премьеру ленты "Ржев" зрители увидят на канале "Россия 1" 8 мая. Война, показанная с невероятной точностью, в упор, где камера беспощадно детализирует разбитые брустверы, черный от немецкого тола снег, обнаженные эмоции героев — такое не выдумать. Создатели фильма переложили на киноязык страшную кондратьевскую исповедь, реквием героям Ржева.

Самые правдивые книги о войне написали ее участники. Фронтовики, солдаты и командиры переднего края. Такие, как ушедший от нас недавно писатель Юрий Бондарев. На огненных рубежах Сталинграда Бондарев видел, как горела не только земля, но и волжская вода, как плавился горячий снег и пылали души.

Однажды он напишет повесть о двух пехотных батальонах, вступивших на берегах Днепра в неравный бой, умирающих в обреченном прорыве пехотинцах. Снятый к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне одноименный телевизионный фильм любим уже не одним поколением зрителей. И к нынешнему великому юбилею ленту полностью отреставрировали. Исходные материал перевели из аналогового в цифровой формат. Знакомые миллионам кадры обрели в нем особую изобразительную глубину и силу.

Пленку с материалом шедевра промыли специальным составом, убрали царапины. Использовав сканер, каждый кадр превратили в отдельный цифровой файл. И с помощью цветокоррекции свели картинку с разных камер, снятых в разных условиях, в полноценное кинополотно.

Увидеть классическую ленту в современном качестве зрители телеканала "Россия 1" смогут 9 мая. А вместе с фильмами "Ржев" и "Т-34" — масштабная кинотрилогия. О главном в нашей истории. О героизме, любви к Отечеству, цене победы и памяти поколений.

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"Вести недели"