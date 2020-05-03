Мнение: Нападение на художника, рассадники инфекции и захваченное метро

03.05.2020, 19:20, Разное

1. Сосед по дому напал на Сергея Сёмкина, блогера semas, которого вы наверняка знаете как «художника из башни на “Пяти Углах”». Причина нападения — сосед повесил замок на ворота общего двора, ключи выдать отказался. Сергей спилил незаконный замок болгаркой, чтобы заехать в собственный двор. Сосед подкараулил Сергея в подъезде и избил. Сейчас у Сергея сотрясение мозга, прочие серьёзные повреждения:

https://www.youtube.com/watch?v=cyWv2mAiAxU

К сожалению, открывать уголовное дело полиция не торопится. Возможно, верит на слово соседу, который утверждает, что Сергей сам напал на него с болгаркой.

Лично я склонен верить Сергею, причём не только потому, что травмы говорят сами за себя, и потому, что давно знаю Сергея. Дело в том, что мне доводилось несколько раз видеть, как приличные на вид люди приходят в состояние неконтролируемого бешенства, когда кто-то, например, ставит машину на захваченное ими место или что-то делает с замком, при помощи которого они пытаются захватить себе общественное пространство.

2. Наши опасения сбылись. Тюрьмы в США таки стали рассадниками инфекции:

https://www.cincinnati.com/story/news/2020/04/19/coronavirus-ohio-more-than-1-800-inmates-marion-correctional-test-positive/5163046002/

В штате Огайо, в тюрьме Marion Correctional коронавирусом заразились уже около 1800 заключённых. Для сравнения, в России порог в 1800 заболевших превышен сейчас только в четырёх регионах из 85.

3. Бомжи тем временем захватили метро Нью-Йорка:

https://www.zerohedge.com/health/disturbing-video-shows-underground-hazard-ny-homeless-fill-subway-cars

Бывает, что бездомные спят чуть ли не в каждом вагоне, и нормально проехать в поезде невозможно. Губернатор Нью-Йорка беспокоится за бомжей, указывая, что им небезопасно находиться в метро во время эпидемии, но выгнать их оттуда он не может.

Острая проблема бездомных людей наблюдаются и в других городах, например, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Когда полиция выгоняет бомжей с улиц под предлогом карантина, многим приходится искать убежище в метро.