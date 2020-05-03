Онищенко рассказал о создании коронавируса пять лет назад

03.05.2020, 19:16, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал к расследованию обстоятельств появления коронавируса без политики, с участием международной группы специалистов, к работе в которой можно пригласить США.

Онищенко отметил, что исследования по выявлению коронавируса проводились китайскими учеными начиная с 2013 года. Кроме того, в 2015 году имели место исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов совместно с экспертами из Китая и Северной Каролины (США), в ходе которых был создан искусственный вирус и установлено, что он опасен для человека, может передаваться напрямую и не поддается лечению, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что в марте прошлого года тот же профессор, который в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, описал свои выводы об опасности коронавирусов в медицинском научном издании, которое имеется в открытом доступе.

Онищенко задался вопросом, почему системы здравоохранения развитых стран не оценили риски вспышки этого вируса, если опасность SARS-COVID была описана еще в начале прошлого года.

«Так что знаете, давайте так: мы напрямую сейчас никого обвинять не будем – ни китайцев, ни американцев, а лишний раз этот доклад пяти разведок стран, мы будем его рассматривать таким образом – это предостережение еще раз», – призвал он.

Также Онищенко подчеркнул: американцам выгоден избирательный подход в том, чтобы китайцы признали, будто вирус аварийно утек из лаборатории в Ухане, где проводились его исследования.

«Если идти дальше, прежде всего, вопросы будут к американцам – почему вы не остановили свои наступательные программы, вы нам так и не отчитались за применение боевой рецептуры сибирской язвы в 2001 году, когда ваши спецслужбы применили ее против граждан вашей же страны. Это интересует всех, тогда весь мир был в ступоре две недели, тогда почему вы вышли из КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) и тем самым сделали ее несостоятельным документом», – перечислил парламентарий.

По его мнению, если бы КТБО как инструмент сейчас работала, то США подали бы заявку в международный комитет, собрались бы эксперты, и они решили бы, нужно или нет ехать в Китай. Затем была бы создана экспертная группа при участии международных специалистов, которая и занялась бы изучением этого вопроса.

«Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО, но, поскольку США из нее вышли, мы можем их не приглашать, а можем и пригласить по доброй воле, поехать на экспертном уровне рассмотреть этот вопрос без политики», – отметил депутат.

Кроме того, Онищенко защитил интересы Китая и передаче штаммов коронавируса, считая, что сами США тоже этого бы не сделали.

«А вы бы передали что-то, если к вам обратятся? Конечно же, нет. Это уже, извините, манера поведения всех стран, и понятие о биологическом терроризме, оно есть, и все национальные законодательства, которые существуют, они не предполагают такую передачу. Тем более у нас есть свидетельства, что американцы еще 2015 году с этим штаммом работали, и тогда уже было доказано, что этот вирус опасен для человека», – подытожил Онищенко.

Напомним, в воскресенье США заявили о наличии доказательств сокрытия Китаем информации о COVID. Более того, большинство разведывательных служб США считают, что источником распространения коронавируса стала лаборатория в Ухане. В этой связи, члены американского правительства пошли дальше и приступили к рассмотрению возможных мер отказа Вашингтона от части долговых обязательств перед Китаем.