«Волонтеры Победы» со всего мира поздравили ветерана в преддверии 9 Мая

03.05.2020, 19:16, Новости дня

Представители международной команды волонтеров 75-летия Победы из стран ближнего и дальнего зарубежья организовали телемост для 93-летнего героя Великой Отечественной войны Геннадия Ивановича Тимофеева.

«На связь с участником войны вышли добровольцы из 30 стран, среди них Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Киргизия, Молдова, Перу. Активисты выразили огромную благодарность за возможность пообщаться с героем лично и поздравили Геннадия Ивановича теплыми словами, рисунками и онлайн-концертом», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Активист из Турции Нина Йюксел горячо поблагодарила ветерана за его подвиг и поздравила с Днем Победы.

«Сегодня мы стираем все границы, и никакой карантин не помеха нашему общению. Спасибо, что присоединились к конференции. Хотели бы поздравить вас с Днем Победы и выразить огромную благодарность за то, что вы пожертвовали своими годами юности за Великую Победу и мир!» – сказал она.

Теплый формат общения пришелся по душе ветерану, поэтому подобные встречи в прямом эфире «Волонтеры Победы» планируют организовывать и дальше.

«Большое спасибо за эфир, все очень понравилось! Если бы раньше так собирались, еще больше бы рассказал! А то сейчас язык уже не привык к этому. Я и подумать не мог, что столько людей будут ждать встречи со мной!» – с улыбкой поделился Геннадий Иванович.

Геннадий Иванович отправился на фронт в 1944 году, был распределен в зенитно-пулеметную роту, где, помимо шоферской специальности, пришлось освоить обязанности второго номера пулеметного расчета. Награжден орденом «Отечественной Войны» 2 степени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «Ветеран Труда», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Напомним, «Волонтеры Победы» рассказывали о ключевых мероприятиях празднования Дня Победы и о том, как любой житель РФ и зарубежных стран может присоединиться к празднику и в каких мероприятиях принять участие.

Кроме того, в преддверии 9 мая стартовала акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий может написать теплые слова ветеранам. А поздравительной акции присоединились заслуженные артисты России.