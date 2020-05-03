Мнение: О добавлении в друзья

03.05.2020, 19:15, Разное

По результатам сегодняшнего теста я, как обычно, добавлю всех желающих в друзья: достаточно краткого запроса, если вы набрали на сертификат.

Если до сертификата много баллов не добрали, но тест прошли, напишите пару слов о себе, обычно я лояльна к тем, у кого на тесте средний балл.

К тем, кого я удалила до этого из группы, это тоже относится. Можно написать запрос, если вы хорошо прошли тест.

Но и безо всяких тестов я добавляю в друзья, просто в этом случае нужно написать нормальный запрос.

Нормальный запрос нужен не мне, а вам, потому что если вы не способны написать нормальный запрос, вы и комментировать не сможете.

Многие путают запрос в друзья с письмом в эволюциолаб и пускаются в рассказы о себе. Некоторые, наоборот, считают, что достаточно озвучить, что они хотели бы комментировать. Нет, фильтр подразумевает, что вы коротко, но доходчиво, напишете о себе и о своей мотивации комментировать блог. Фильтр – для того, чтобы на входе отсеять лишних.

Если вы вываливаетесь из границ при использовании такой простой формы как запрос в друзья, то комментирование вы тем более не осилите.

Вот смотрите, примерный запрос, после которого я в друзья не добавляю, а пишущие такие запросы недоумевают, что не так, ведь они написали такой короткий, вежливый и соответствущий всем правилам запросам.

Но по этому запросу сразу видно, как человек планирует комментироватью. Сразу видны проблемы с границами, и это совсем не то, что нужно в моем блоге.

Можете проанализировать, что не так?

Кое-что просто лишнее, а кое-что ни в какие ворота. Отличите?

ksushenziyaa

Добрый день, Эволюция!

Читаю ваш блог 8 лет, тесты пока не проходила.

Меня зовут (дальше информация о себе, я ее удалю, в ней все нормально, обсуждать нечего)

Ваш блог очень помогает в работе, у меня 90% – живое общение либо переписи. Постоянно думаю над локусом, кто есть я, и фокусом, что я могу дать полезного другим. Даётся нелегко, надеюсь, когда-нибудь, да дойдёт до автоматизма) Каждое сообщение сканирую “Таак, формулировка ага, полезность ага, баги угу..”.

Работа практически вся моя жизнь, плюс йога утром и силовая вечером. Мне нравится чувствовать напряжение в мышцах и как растягивается связки и сухожилия.

Хотела бы попасть в число ваших комментаторов. В себе уверена, обычно после прочтения письма сначала сама анализирую и уже потом читаю комментарии.

Правила блога знаю, буду соблюдать. Спасибо за возможность вам написать.