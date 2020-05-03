Blue Origin, SpaceX и Dynetics построят для NASA корабль для полета на Луну

03.05.2020, 19:09, Разное

NASA в 2024 году собирается отправить людей за Луну. Агентство заплатило почти миллиард долларов фирмам SpaceX, Blue Origin и Dynetics для постройки необходимого для этого космического корабля.

Один из наиболее амбициозных проектов по изучению космического пространства носит название «Артемида». В рамках его воплощения в жизнь американское агентство NASA намерено к 2024 году отправить землян на спутник планеты Луну. Полноценной реализации масштабной программы организации мешает отсутствие космического корабля. Для этого ее представители подписали соглашения с компаниями Dynetics, Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. По условиям контракта, та фирма, которая разработает самую инновационную технологию, и получит возможность сконструировать машину. Сотрудникам этих компаний необходимо до февраля следующего года представить агентству свои проекты, а потом NASA выберет, кто именно выполнит начальную демонстрационную миссию. Общий размер соглашений составил 967 миллионов долларов.

Представители агентства отметили, они предоставили финансирование в полной сумме и надеются, что один из подрядчиков сможет создать наиболее подходящий корабль в срок. Средства между компания разделили неравномерно. Так, SpaceX выделили 135 миллионов долларов, Dynetics получила 253 миллиона долларов, а Blue Origin предоставили 579 миллионов долларов. В NASA не объяснили это, отметив только, что эти факторы связаны с разным подходом фирм к задаче и оформлению ими заявок.