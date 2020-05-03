“Проще расстаться”: Давид Манукян прокомментировал слухи о “капризах” Ольги Бузовой

03.05.2020, 19:09, Разное

Недавно блогер Давид Манукян стал гостем собственной возлюбленной, ведущей и певицы Ольги Бузовой, в её инстаграм-эфире “Утренник с Бузовой”. В ходе одного из роликов знаменитость дал комментарий по поводу слухов о его возможном расставании с избранницей.

Стоит отметить, что инсайдерская информация о разрыве между медийными персонами появляется с методичной регулярностью. Обычно источники, распространяющие такие сведения, аргументируют их достоверность неизменной склонностью эпатажной телеведущей ко всякого рода капризам и оригинальным выходкам. В частности, один из таких слухов был озвучен в рамках “Прямого эфира”, когда в своих “мини-студиях” находились сами “виновники сенсации”. Услышав такую версию развития отношений, Бузова с подчеркнутым возмущением в голосе предупредила своего бойфренда: “Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно, прощу”. Впрочем, такие требования ничуть не смутили Даву.

“Слушай, тогда проще расстаться”, – такой смелой тирадой парировал блогер строгое требование певицы. Стоит отметить, что “попахивающий” сенсацией ответ Манукян сопроводил характерной улыбкой, сопровожденной далее смехом. Поклонникам звездной пары остается только догадываться, насколько достоверными являются предположения о разрыве в отношениях знаменитостей, сообщает интернет-портал Starhit.ru.