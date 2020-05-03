 

Помпео заявил об искусственном происхождении коронавируса и назвал “виновника”

03.05.2020, 19:09, Разное

Недавно в эфире американского канала госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео высказал твердое убеждение, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Также политик заявил, что Госдепартамент страны обладает достаточными сведениями касательно “виновника” распространения опасной инфекции.
Отметив, что многие мировые эксперты давно сошлись во мнении о создании коронавируса лабораторным способом, Помпео, не скрывая, объявил, мол, официальный Вашингтон имеет целый ряд доказательств того, что SARS-CoV-2 был выведен именно китайскими специалистами в Ухане. Кроме того руководитель Госдепартамента обвинил власти Поднебесной в преднамеренном сокрытии первоначальной вспышки заражения коронавирусом нового типа. Также, по его мнению, Пекин стал генератором “классической коммунистической кампании по дезинформации”, “заглушив” таким образом всех желавших предупредить мировую общественность об опасной инфекции, появившейся в китайской провинции.

Примечательно, что предположения о создании коронавируса в лабораторных условиях являются достоянием разных ресурсов СМИ буквально с самого начала пандемии. Однако, ранее в большей части таких данных, исходящих, к слову, от китайской стороны, инициатором создания смертоносного вируса назывались как раз США.



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