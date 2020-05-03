 

Мнение: Почему врачи выпадают из окон?

03.05.2020, 19:05, Разное

Коронавирус продолжает расползаться. Только за последние сутки в России зарегистрировали 10633 новых случаев заражения, а 58 человек умерли. Общее число зараженных коронавирусом достигло 134687 человек, умерло – 1280 человек.

А вот чудовищные новости, непосредственно связанные с битвой с короновирусом.

В Воронежской области 37-летний врач скорой помощи Александр Шулепов, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа больницы. Сейчас он в реанимации с переломом основания черепа.

24 апреля выпала из окна больницы и погибла заведующая отделением скорой помощи Звездного городка Наталья Лебедева, госпитализированная с подозрением на коронавирус.

1 мая умерла и.о. главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, которая с 25 апреля находилась в реанимации, после того, как выпала из окна пятого этажа больницы.

Кто виноват в этих трагедиях? Проще всего было написать, что если врачи выпадают из окон, значит судьба… Или сдали нервы…

Но это чересчур просто объяснение.

Взять, к примеру, предысторию трагедии Елены Непомнящей. Ей было 47 лет, кандидат меднаук, замужем, двое сыновей. Начинала в скорой помощи, репутация незапятнанная; пациенты говорят об отзывчивом и честном специалисте, коллеги — о ее лидерских качествах и возможном психологическом выгорании.

Трагедия произошла сразу после селекторного совещания, во время которого ее обвинили в том, что она не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила их заражение коронавирусом….

Что происходит? Врачи самоликвидируются, потому чересчур много знают о том, что происходит, какое будущее ждет выживших после эпидемии коронавируса и не хотят жить в таком мире? Или действительно все дело в психологическом выгорании и у врачей уже просто нет сил бороться и за свою жизнь, и за жизнь пациентов?

Источник: Ирек Муртазин



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