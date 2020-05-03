 

Ученые предложили новый способ для лечения ран

03.05.2020, 18:54, Новости дня

Ученые обнаружили, что природные силикаты, которые содержатся в почве, способны активировать белок свертывания в крови всех наземных млекопитающих.

После активации происходит реакция свертывания крови и открытая рана быстро герметизируется. Ученые обнаружили такое свойство почвы, когда проводили опыты на грызунах. Для остановки кровотечения исследователи не предлагают использовать обычную почву. Это должна быть предварительно подготовленная земля, которая способна стать хорошим подспорьем для оказания первой помощи.

В будущем исследователи планируют протестировать свертывающие свойства лунного грунта. Это поможет исследователям понять, может ли этот материал быть использован во время лечения ран при колонизации естественного спутника Земли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Euronews – на карантине в Бельгии расцвела семейная жизнь и «охота на мишек»

11.04 / Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

11.04 / Коронавирус вынудил Airbus отложить создание новой сборочной линии в Тулузе

07.04 / Онкоцентр Блохина: у пациентов отрицательные тесты на коронавирус

08.04 / Украина приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

12.04 / Послание “Граду и миру”. Папа римский призвал ослабить санкции во время пандемии, а также вспомнил об Украине

27.04 / Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

15.04 / Fox News – СМИ в США до последнего игнорировали вирус, теперь винят Трампа в медлительности

13.04 / Андреа Бочелли дает онлайн-концерт из пустого Миланского кафедрального собора. Трансляция

12.04 / Прогнозировать шизофрению специалисты планируют по изменениям в детстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска