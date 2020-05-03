Ученые предложили новый способ для лечения ран

03.05.2020, 18:54, Новости дня

Ученые обнаружили, что природные силикаты, которые содержатся в почве, способны активировать белок свертывания в крови всех наземных млекопитающих.

После активации происходит реакция свертывания крови и открытая рана быстро герметизируется. Ученые обнаружили такое свойство почвы, когда проводили опыты на грызунах. Для остановки кровотечения исследователи не предлагают использовать обычную почву. Это должна быть предварительно подготовленная земля, которая способна стать хорошим подспорьем для оказания первой помощи.

В будущем исследователи планируют протестировать свертывающие свойства лунного грунта. Это поможет исследователям понять, может ли этот материал быть использован во время лечения ран при колонизации естественного спутника Земли.