Эксперты рассказали, как сердцебиение влияет на мозг

03.05.2020, 18:54, Новости дня

Команда ученых выяснила, что сердцебиение влияет на темп работы человеческого мозга.

Во время эксперимента специалисты 37 добровольцам по пальцам наносили слабые удары электрическим током. Испытуемые должны были сказать, чувствуют они удары или нет. Во время эксперимента у всех участников измерялся пульс, а электроэнцефалограмма показывала волны их мозга.

Обнаружилось, что испытуемые реже замечали удары электрическим током, которые наносились во время систолы, чем в диастолической фазе. Ученые связывают это явление с компонентом мозговой активности P300, который возникает после восприятия раздражителя ровно через 300 миллисекунд и связан с сознанием.