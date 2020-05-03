 

Компания Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit Ares

03.05.2020, 18:53, Разное

Инсайдеры, представляющие сайт Xiaomi-Passion, опубликовали тизерные изображения будущих «умных» часов Huami. Модель под названием Amazfit Ares должна обзавестись сверхпрочным корпусом.
Первые постеры Amazfit Ares позволили интернет-пользователям изучить дизайн устройства, являющегося топовой версией часов T-Rex. Новинка соответствует стандартам прочности MIL-STD-810G, гарантирующим работу девайса после сильного удара или воздействия сверхнизких или высоких температур (диапазон от -40 до +70 по Цельсию). Кроме того, стоит выделить и наличие защитного покрытия Gorilla Glass для квадратного 1,28-дюймового дисплея.

Французские инсайдеры считают, что часы получат водонепроницаемость до 5 атмосфер, а также систему GPS и ГЛОНАСС. Емкость аккумулятор составит около 200 мАч. В состав комплектации входит мониторинг подготовки для десятков вида спорта, даже экстремальных. Стоимость гаджета пока не известна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Матвиенко поддержала инициативу спеть 9 мая «День Победы» на балконах

20.04 / Nubia Play изогнутым экраном на 144 Гц “засветился” на новых изображениях

03.04 / Ломик и ширма

04.04 / Наталья Бондарчук рассказала, что перед смертью её мамы Инны Макаровой сиделка отказалась быть рядом

02.04 / Мнение: Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

25.04 / «Буду стричься налысо»: Лолита на глазах поклонников обрезала себе волосы

10.04 / В Москве задержали торговцев фальшивыми тестами на коронавирус

26.04 / Маргарита Терехова из-за коронавируса осталась без внимания близких

30.03 / Bloomberg: Apple намерена выпустить iPhone c 5G осенью 2020 года

22.04 / В Германии одобрено первое испытание вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска