Компания Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit Ares

03.05.2020, 18:53, Разное

Инсайдеры, представляющие сайт Xiaomi-Passion, опубликовали тизерные изображения будущих «умных» часов Huami. Модель под названием Amazfit Ares должна обзавестись сверхпрочным корпусом.

Первые постеры Amazfit Ares позволили интернет-пользователям изучить дизайн устройства, являющегося топовой версией часов T-Rex. Новинка соответствует стандартам прочности MIL-STD-810G, гарантирующим работу девайса после сильного удара или воздействия сверхнизких или высоких температур (диапазон от -40 до +70 по Цельсию). Кроме того, стоит выделить и наличие защитного покрытия Gorilla Glass для квадратного 1,28-дюймового дисплея.

Французские инсайдеры считают, что часы получат водонепроницаемость до 5 атмосфер, а также систему GPS и ГЛОНАСС. Емкость аккумулятор составит около 200 мАч. В состав комплектации входит мониторинг подготовки для десятков вида спорта, даже экстремальных. Стоимость гаджета пока не известна.