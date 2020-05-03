Блогер Джош Питерс обманом заставил знаменитостей петь и танцевать для него

03.05.2020, 18:53, Разное

Блогер из Великобритании Джош Питерс обманом заставил знаменитостей петь и танцевать для него. Для этого он притворился популярным телеведущим Джеймсом Корденом.

Джош Питерс известен по различным видеороликам развлекательной тематики. Он, как и многие знаменитости, проводит время на карантине и решил, что это не повод отказываться от выпуска роликов. Блогер снял первую серию пранков, где разыгрывает знаменитостей. Первыми в его ловушку попались звезда TikTok Холли Хуберт и музыкант Крейг Дэвид. Питерс звонил им по видеосвязи, но вместо своего лица демонстрировался видеоряд с телеведущим Джеймсом Корденом. Заранее заготовленными фразами звезды блогер объяснял, что сейчас артисты являются участниками шоу Late Late Show, и им нужно спеть или станцевать. После он подключал своего друга, представляя его продюсером, который и говорил, что же именно нужно делать.

Многие поклонники Джоша Питерса отметили, это один из самых смешных видеороликов, и попросили его не останавливаться на достигнутом. Блогер признался, он уже заставил петь и танцевать Томми Фьюри и Джулиус Дейн, и это ждёт его фанатов в следующем выпуске.