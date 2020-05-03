Медики объяснили, как определить аллергию на солнце

03.05.2020, 18:53, Разное

Лето – период отпусков, пляжей, отдыха на даче, однако этот период подходит далеко не каждому, ведь некоторые страдают от такого заболевания, как фотодермит. Медики объяснили, как определить аллергию на солнце по внешним признакам.

С аллергической реакцией сталкивается 20% населения Земли. Риск покрыться зудящей сыпью есть, если пребывать под солнечными лучами даже несколько секунд. Заболевание возникает в результате воздействия на кожу излучаемого ультрафиолета, который накапливает в ней аллерген, активизирующий сенсибилизацию (повышенная чувствительность к солнечным лучам). Такая реакция становится причиной появления воспалительных процессов.

Аллергия может проявить себя после нескольких часов пребывания под прямыми солнечными лучами. Среди распространенных симптомов фотодермита – волдырчастая сыпь, покраснение, сильный зуд, шелушение, боль, припухлости, появление микротрещин с кровотечением. Реакция на солнце может сопровождаться также снижением артериального давления, обмороком, головокружением, бронхоспазмами или отеком слизистых оболочек.

Причинами возникновения аллергии на солнце могут быть внешние (применение некачественной косметической продукции; длительный контакт с бытовой химией; реакция на пыльцу) и внутренние факторы (накопление фототоксических веществ в кожных покровах).