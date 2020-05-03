Латвия частично закрыла небо из-за неконтролируемого беспилотника

03.05.2020, 18:48, Новости дня

Ограничения на использование воздушного пространства введены в Латвии из-за беспилотника, который потерял управление и пропал, информирует агентство гражданской авиации.

«Для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Уточняется, что подобный инцидент произошел в Латвии впервые.

Кроме того, министр сообщения страны Талис Линкайтс в своем Twitter сообщил, что из-за потерявшего управление дрона пришлось закрыть воздушное пространство международного аэропорта «Рига».

Отметим, власти призвали жителей Латвии сообщать о местоположении дрона, если им удастся его заметить.

Связь между землей и летательным аппаратом пропала во время тестового полета беспилотника, уточняет интернет-портал Delfi со ссылкой на представителя компании Евгения Шильникова.

«На такие случаи беспилотники оснащены функцией автоматического отключения двигателя, которая должна была сработать при потере контроля над летательным аппаратом, однако этого не случилось», отмечается на портале.

Напомним, беспилотник вышел из-под контроля в субботу. Во время полета по техническим причинам отключилась система управления. В тот момент дрон мог находиться на высоте свыше 200 м.