Минпромторг разъяснил разрешение экспортировать маски

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03.05.2020, 18:30, Новости дня

Экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, разрешен только в пределах стран ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран-ЕАЭС), правительством РФ было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты.

Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье заявил, что дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках нет.



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