Евгений Комаровский рассказал, как поступит, если заразится коронаирусом

03.05.2020, 18:30, Разное

Евгений Комаровский пояснил своим подписчикам в личном микроблоге, как поступит, если заразится коронаирусом. Доктор не планирует прибегать к современной медицине, и намерен лечиться фруктами и чаем.

В настоящий момент Евгений Комаровский пользуется популярностью, и внимание к его персоне среди жителей РФ повышено. Он обладает экспертным мнением, и к нему прислушивается большое количество людей. В очередной публикации медик решил ответить на вопрос одного из подписчиков. Тот поинтересовался, как поступит врач, если заразится коронаирусом. Хозяин микроблога охотно поделился мыслями на этот счёт, отметив, в первую очередь он обзвонит всех своих знакомых, с которыми контактировал, а также сотрудников по работе, предупредив об опасности. От собственной супруги врач доктор не станет прятаться, поскольку в этом уже не будет никакого смысла, они проводят очень много времени вместе. Лекарства же медик принимать не планирует, а лишь изменит свой рацион, добавив в него больше фруктов и начав пить свежесваренные компоты и чай. Если его самочувствие ухудшится, то от боли в горле будет спасаться специальными леденцами, а от повышенной температуры примет парацетамол. В любом случае, констатировал эксперт, он не собирается использовать для лечения серьёзные препараты. Также он проверит уровень влажности в помещении и температуру воздуха. Первый показатель должен соответствовать значению 50-55%, а второй – 20°.

Евгений Комаровский, находясь на самоизоляции, не планирует пребывать в унынии, а наоборот, постарается провести это время с пользой. Помимо просмотра фильмов и прослушивания аудиокниг, врач попытается смонтировать несколько роликов, материал для которых уже давно собран и ждёт реализации.