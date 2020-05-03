Составлен топ-3 популярных поддержанных кабриолетов в РФ до 1 млн рублей

03.05.2020, 18:30, Разное

Кабриолеты нельзя назвать популярными в РФ автомобилями из-за нестабильной погоды. Несмотря на это эксперты назвали самые востребованные в стране машины такого типа с ценой до миллиона рублей.

Лидером данного перечня оказался «немец» BMW 3-Series E93. Под капотом этого кабриолета находится мотор емкостью 2,5 литра, который может генерировать 218 лошадиных сил. В паре с ним функционирует автоматическая коробка передач. Имеется также модификация с двухлитровым агрегатом мощностью 156 «лошадей».

На второй позиции рейтинга самых популярных в РФ поддержанных кабриолетов находится Lexus SC 430. У данного автомобиля отличные технические показатели и высокая надежность. «Сердцем» японского транспортного средства является 4,3-литровый двигатель на 286 лошадиных сил. Успешно мотор работает с автоматической коробкой передач.

Замкнула «тройку» лучших еще одна созданная в Германии машина Mercedes-Benz SLK R171. У кабриолета два посадочных места, поэтому он не пригоден для поездок большими компаниями. За один миллион рублей покупатель получит транспорт с 1,8-литровым агрегатом на 163 «лошади», функционирующим с «автоматом» и «механикой». Присутствует модификация с трехлитровым мотором, генерирующим 231 лошадиную силу.