 

Минпромторг разъяснил разрешение экспортировать маски

03.05.2020, 18:30, Новости дня

Экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, разрешен только в пределах стран ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран-ЕАЭС), правительством РФ было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты.

Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье заявил, что дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Песков призвал дождаться прямого эффекта от новой сделки ОПЕК+

03.04 / В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли

03.04 / Зеленский и президент Евросовета обсудили пандемию коронавируса и вопрос отмены антироссийских санкции

05.04 / “Он бежал и все за ним рушилось”: подробности взрыва в пятиэтажке

10.04 / В иркутской колонии после бунта начался пожар

05.04 / В Киеве запретили находиться на улице без маски

20.04 / Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

11.04 / Американка с коронавирусом пожаловалась на бюрократию в США

26.03 / В ВОЗ сочли замечательными меры РФ по коронавирусу

22.04 / Уманский станет советником Ермака – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска