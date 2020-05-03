Папа Римский объявил 14 мая всеобщим днем молитвы за окончание пандемии

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03.05.2020, 18:30, Новости дня

Папа Римский Франциск объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса.

Об этом понтифик сообщил на воскресной проповеди, которая демонстрировалась онлайн на сайте Vatican news («Ватиканские новости»).

«Молитва имеет универсальную ценность, поэтому я принял предложение Высшего комитета человеческого братства, чтобы 14 мая верующие всех религий воссоединились духовно в молитве, посте в обращении к Господу помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса», – цитирует Франциска ТАСС.

Глава Римско-католической церкви выразил духовную поддержку всем заразившимся, тем, кто им помогает, и тем, кто страдает от пандемии.

«Выражаю свою искреннюю поддержку любой форме международного сотрудничества в целях поиска выхода из этого тяжелейшего кризиса. Крайне важно сейчас объединить все научные усилия, чтобы найти вакцину и лечение», – подчеркнул Франциск. Он отметил, что эти усилия должны осуществляться на бескорыстной основе и «гарантировать всеобъемлющий доступ к технологии, чтобы любой заразившийся человек в каждом уголке земли мог получить необходимое лечение».

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Позже стало известно, что тест понтифика на коронавирус дал отрицательный результат.



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