Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в собственном саду японскую айву

03.05.2020, 18:30, Разное

Наташа Королева поучаствовала в проекте «Сад памяти», который посвящается жертвам Второй мировой войны. Артистка с наследником Архипом в собственном саду посадили японскую айву.

Многие страны, которые пострадали во Второй мировой войне принимают участие в акции «Сад памяти». Люди станут высаживать деревья до 22 июня и вспоминать своих предков, которые отдали жизни в боях за мир. Инициаторы предлагают в период карантина делать это посильно. Можно даже рисовать дерево с планом его высадки или же укоренить саженец в своем дворе. Работу предлагают снимать и продемонстрировать в социальных сетях под хештегом #СадПамятиДома.

Наташа Королева и ее сын Архип решили поддержать проект и во дворе посадили японскую айву. Видео они разместили в Instagram-микроблоге вокалистки, продемонстрировав проделанную работу. Для семьи певицы праздник имеет особое значение, ведь один из прадедушек Архипа, в честь которого именовали мальчика, под Кенигсбергом геройски погиб.