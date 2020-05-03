Парасюк рассказал, был ли его отец связан с Коломойским

03.05.2020, 18:18, Новости дня

Бывший внефракционный народный депутат Украины, участник Революции достоинства Владимир Парасюк заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что его отец никак не был связан с бизнесменом Игорем Коломойским и никогда не руководил охраной курорта “Буковель”.

“Я еще раз говорю: нет, нет и нет. Это не просто “нет” – это “нет”, которое я готов… Если у нас есть детекторы лжи, которые определяют 99,9%, а может, и 100%, давайте несем – и мы отвечаем. Мы простые люди”, – отметил он.

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ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона “Днепр-1”.

В 2014 году был избран в Раду на округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.