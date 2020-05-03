 

Парасюк рассказал, был ли его отец связан с Коломойским

03.05.2020, 18:18, Новости дня

Бывший внефракционный народный депутат Украины, участник Революции достоинства Владимир Парасюк заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что его отец никак не был связан с бизнесменом Игорем Коломойским и никогда не руководил охраной курорта “Буковель”.

“Я еще раз говорю: нет, нет и нет. Это не просто “нет” – это “нет”, которое я готов… Если у нас есть детекторы лжи, которые определяют 99,9%, а может, и 100%, давайте несем – и мы отвечаем. Мы простые люди”, – отметил он.

Парасюк: Зеленский сейчас – это Кашпировский, который на телевидении рассказывает о коронавирусе, а Аваков – президент и премьер в одном лице. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона “Днепр-1”.

В 2014 году был избран в Раду на округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Учитель на Украине с помощью кастрюли на голове объяснила про «евромайдан»

01.05 / У Мадонны нашлись антитела, Шакира пожертвовала маски и ИВЛ

02.05 / Минобороны назвало число зараженных коронавирусом российских военных

04.04 / После взрыва в Орехово-Зуево пропали два человека

10.04 / Памятный камень в честь советских солдат решили установить в Британии

28.04 / Посольство сообщило о подготовке возвращения российских детей из США

01.04 / Мошенники придумали новую схему наживы на COVID-19: угроза для кошельков миллионов россиян

27.04 / Врачи в Москве оценили эффект лечения пациентов с COVID-19 плазмой

28.04 / В США зафиксировано более 1 млн случаев коронавируса

26.04 / Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска