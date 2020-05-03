Марш на Крым состоится – Чубаров

03.05.2020, 18:18, Новости дня

Ни у кого не должно быть сомнений, что перенесенный из-за коронавируса массовый переход через административную границу Херсонской области с оккупированным Крымом состоится. Об этом 3 мая заявил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“3 мая 2020 года планировалось провести международную акцию “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”. Однако беспрецедентные по своим масштабам ограничительные меры, принятые государствами в связи с расширением COVID-19, заставили организаторов внести коррективы по срокам проведения акции. Но то, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений”, – написал он.

По словам главы Меджлиса, нужно помнить, что “никто не сделает большего для освобождения Крыма от российских оккупантов, чем мы сами”.

“Объединяемся и идем дальше. Пока не обнимемся с соотечественниками в свободном от российских оккупантов Крыму”, – отметил Чубаров.

НІХТО НЕ ЗРОБИТЬ БІЛЬШОГО ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ КРИМУ ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ, НІЖ МИ САМІ… 2 травня 2014 року, коли в… Posted by Рефат Чубаров on Pühapäev, 3. mai 2020

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда “Чонгар”. Он говорил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные политики. Чубаров не исключил силовой прорыв участников шествия через админграницу.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что не имеют оснований для препятствования участникам марша.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал “жестко” пресечь массовый переход крымских татар на полуостров.

1 апреля Чубаров уведомил о переносе марша на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.