В украинском союзе журналистов назвали главных врагов прессы в 2020 году

03.05.2020, 18:18, Новости дня

Национальный союз журналистов Украины составил антирейтинг “Враги прессы – 2020”. Перечень из семи пунктов 3 мая, во Всемирный день свободы прессы, опубликовал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

“Врагами могут быть конкретные чиновники (например, 10 лет назад президент Виктор Янукович был признан врагом прессы №1), а могут быть и явления или негативные факторы. Все, что демонстрирует очевидную враждебность или ориентированность на ослабление журналистской профессии”, – написал Томиленко.

В антирейтинге-2020 только один чиновник: под №3 в список врагов прессы включен бывший министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, продвигавший законопроект “О дезинформации”, который профессиональное и экспертное сообщество расценило как попытку введения цензуры. Под давлением общественности от рассмотрения этого проекта закона власти отказались, а Бородянский весной 2020 года лишился должности после отставки Кабинета Министров Алексея Гончарука.

Другими главными врагами прессы в Украине союз журналистов назвал:

физическую агрессию в отношении сотрудников СМИ (по данным НСЖУ, с начала года уже зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам; за прошлый год – 75);

системную безнаказанность за преступления против журналистов;

политизацию темы свободы слова (в НСЖУ уверены, что многие политики в Украине расценивают свободу слова “как технологию, а не демократическое благо”);

безразличие (чиновники часто игнорируют журналистские запросы и расследования; это, подчеркивают в союзе журналистов, ослабляет украинскую демократию);

нищету (Томиленко указывает на низкий уровень зарплат сотрудников СМИ, особенно в регионах, а также растущую безработицу);

дезинформацию и непрофессиональную работу прессы (НСЖУ отмечает, что это подрывает доверие к другим СМИ; кроме того, чиновники используют борьбу с дезинформацией как прикрытие для борьбы с неугодными журналистами).

ВОРОГИ ПРЕСИ: Україна.2020У цьогорічний Всесвітній день свободи преси українські журналісти та ЗМІ, як і наші колеги у… Posted by Sergiy Tomilenko on Pühapäev, 3. mai 2020

В 2020 году Украина впервые в истории вошла в топ-100 рейтинга стран по уровню свободы прессы, который составляет организация “Репортеры без границ”. Наибольшими угрозами свободе прессы в Украине “Репортеры без границ” считают недофинансирование общественного вещателя, “жесткую власть олигархов в СМИ”, безнаказанность за преступления против журналистов. Организация также указывала, что угрозу свободе прессы нес законопроект о борьбе с дезинформацией, предложенный Бородянским.