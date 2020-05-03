Как наше поведение связано с бактериями кишечника

03.05.2020, 18:10, Разное

Состав и разнообразие микробиоты кишечника связаны с поведением и психическими особенностями людей. Первое исследование, в котором рассматривается влияние микробиома на психику здоровой популяции, опубликовано в Human Microbiome Journal.

В исследовании были собраны образцы микробиоты кишечника 665 человек. Участники ответили на десятки вопросов, которые касались их поведения, здоровья, диеты и образа жизни.

«Количество исследований, которые связывают микробиом кишечника с головным мозгом (связь микробиом-кишечник-мозг) и поведением, увеличивается. […] Но предыдущие исследования на людях фокусировались преимущественно на его связи с нервными и психическими болезнями. Мой основной интерес – разобраться, как микробиом влияет на личность у обычных людей», – рассказала доктор Катерина Джонсон (Katerina Johnson), автор исследования.

Доктор Джонсон установила, что многие из бактерий, которые в предыдущих исследованиях ученые связывали с аутизмом, связаны и социальным поведением здоровых людей. Другой интересной находкой было то, что у людей с большим количеством социальных контактов микробиота кишечника разнообразнее. Это свойство микробиома связано с лучшим общим здоровьем. Меньшее разнообразие кишечного микробиома в исследовании было обнаружено у людей, которые подвержены стрессу и страдают от тревожности.

Исследование продемонстрировало, что микробиота кишечника:

Менее разнообразна у взрослых людей, которые в грудном возрасте получали искусственное вскармливание.

Разнообразнее у тех, кто ездит за рубеж. Вероятно, это следствие с контактов с новыми бактериями и новой пищей.

Разнообразнее у тех, кто более разнопланово питается и употребляет больше натуральных пробиотиков (квашеная капуста, кефир) и пребиотиков (бананы, бобовые).

Не становится разнообразнее после приема биоактивных добавок.

Современная жизнь может создать идеальные условия для развития дисбиоза в кишечнике, информирует автор исследования, информирует автор исследования. Мы ведем жизнь, которая полна стрессов, в которой ограничены социальные взаимодействия, едим мало клетчатки, часто лечимся антибиотиками. «Все эти факторы могут влиять на микробиом кишечника и, возможно, таким образом воздействовать на наше поведение и психическое состояние», – утверждает доктор Джонс. Она добавила, что механизмы возможного воздействия микробиоты кишечника на психику и поведение в настоящее время неизвестны