В числе ранних симптомов коронавируса назвали похмелье без алкоголя

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03.05.2020, 18:10, Новости дня

Если утром появились все признаки похмелья — слабость, тяжесть, тремор, боль в глазах, повышенная температура, а возлияний накануне не было, возможно произошло заражение коронавирусом, сообщил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Обычно такие симптомы проявляются в первые два-три дня заболевания. Потом инфекция спускается до трахеи, голос становится сиплым, начинаются приступы удушья. Без лечения начинается поражение бронхов и легких, сопровождающееся спазмами и нехваткой воздуха.

Зайцев порекомендовал прислушиваться к собственным ощущениям и при малейших признаках заболевания обращаться за медицинской помощью, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус может поражать любые органы и системы человека. Гглавный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал, что возбудитель COVID-19 чаще всего прикрепляется к рецепторам АСЕ2, а они есть на клетках почек, пищевода, мочевого пузыря, дыхательного тракта, сердца, ЦНС и пр. Поэтому 90% госпитализированных с коронавирусом имеют пневмонию, 50% — ДВС-синдром, 15% — проблемы с почками. У 20% поврежден миокард.



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